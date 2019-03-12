Avrasya Üniversitesi Yerleşkesindeki Yangın

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Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız, "Velilerimiz, öğrencilerimiz rahat olsunlar, eğitime herhangi bir ara vermiyoruz, yarın sabah diğer yerleşkelerimizde eğitime devam edeceğiz. Bu binayı da en kısa sürede eskisinden daha güzel yapmak için gayret sarf edeceğiz, bir sıkıntı olmayacak." dedi.Yıldız, yangının meydana geldiği Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi'ndeki Erdoğan Bayraktar Mühendislik-Mimarlık Fakültesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın haberini Pelitli Yerleşkesi'nde bulunduğu sırada 09.00 civarında aldığını belirtti.Yaklaşık 8 dakikada olay yerine geldiğinde binanın tamamen tahliye edildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını gördüğünü anlatan Yıldız, "Esasında bina içerisinde yangın çıkmadı, binanın dışından yangın çıktı, ilerledikçe de çatı kadından aşağıya doğru inmeye başladı. Dolayısıyla bina içerisinde bir sıkıntı olmadı, ne öğrencilerimize ne personelimize zarar gelmedi, malzemelerde de fazla bir zarar olmadı ama binanın dış cephesinin dörtte birinde zarar oldu." diye konuştu.Yıldız, üniversiteyi kuran kişi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Binanın yapımında olan bir kişiyim, bu binada böyle bir şey olması beni son derece üzmüştür. Sevindiğim taraf ise ne öğrencilerimize ne de personelimize zarar gelmedi. Bu da binamızın teknik şartlara uygun yapıldığını gösterir ancak dış cephe malzemesinde sıkıntı var mı yok mu, onu bilemiyorum, teknik araştırma sonucu ortaya çıkacak ama dediğim gibi yangın binanın dışında çıktı, içinde herhangi bir şey olmadı. Velilerimiz, öğrencilerimiz rahat olsunlar, eğitime herhangi bir ara vermiyoruz, yarın sabah diğer yerleşkelerimizde eğitime devam edeceğiz. Bu binayı da en kısa sürede eskisinden daha güzel yapmak için gayret sarf edeceğiz, bir sıkıntı olmayacak. Hem velilerimize hem öğrencilerimize geçmiş olsun diliyorum."