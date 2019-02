Avrasya Yükseköğretim Zirvesi" Başladı

Kaynak: AA

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, bağımsızlığı sağlam temeller üzerine oturtmak için tüm alanlarda yerli teknolojiler geliştirmek gerektiğini belirterek, "Savunma sanayisinde olduğu gibi her alanda kendine yeten teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülkeler ileri teknolojilere sahip olarak geleceği şekillendiriyorlar." dedi.Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) katkılarıyla Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Avrasya Yükseköğretim Zirvesi"nin (EURIE) açılışında konuşan Aydın, eğitime yön veren kurumların yapacakları iş birliklerinin, yükseköğretimin ivme kazanması için son derece önemli olduğunu ifade etti.Yaşanılan coğrafyanın insanlık tarihinin en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Aydın, geçmişten beri bilim, bilimi besleyen kaynaklar ve birçok olgunun değişime uğradığını kaydederek, dünyanın yapay zeka teknolojileriyle yeni bir teknoloji aşamasına doğru hızla ilerlediğini vurguladı.Her ülkenin bu yeni teknoloji sürecine farklı isimler verdiğini dile getiren Aydın, Almanlar'ın "Endüstri 4.0", Japonlar'ın "Endüstri 5.0", Amerika'nın "Yaşam 3.0 ve dördüncü gelecek", Türkiye ise bu sürece "milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye" dediğini aktardı.Aydın, yapay zeka çalışmalarının, toplumların gerçek anlamda egemen ve bağımsız olmaları için temel bir şart olarak ortaya çıktığının altını çizerek, şöyle devam etti:"Teknolojik bağımsızlık bu sebeple günümüzde çok önemli bir yere sahip. Teknolojiyle kendini revize eden yeni dünyada veri üretiminden güvenliğe, savunmadan sağlığa, eğitimden bilişime ve yapay zekaya kadar her alan kendi ayakları üzerinde durabilmek için bu yeniliği bünyesinde barındırma zorunluluğu kaçınılmazdır. Günümüzde bir ülkenin topraklarını koruması için ne kadar bu bağımsızlık önemliyse, teknolojiyi üretebilen bir ülke konumunda olmak da bir o kadar önemlidir. Teknolojiyi sadece kullanan değil tasarlayan, geliştiren ve üreten yeni nesilleri yetiştirmemizi zorunluk kılan bir gereklilik. Günümüz dünyasında bağımsızlığı sağlam temeller üzerine oturtmak için tüm alanlarda yerli teknolojiler geliştirmek gerekiyor. Savunma sanayisinde olduğu gibi her alanda kendine yeten teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülkeler ileri teknolojilere sahip olarak geleceği şekillendiriyorlar."Üniversite sayılarının arttırılmasının yanı sıra, niteliğin de geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Aydın, niteliği geliştirme konusunda üniversite-sanayi iş birliğinin her geçen gün önem kazandığını ifade etti.Bilimin sadece ticari bir meta haline gelmemesi gerektiğine işaret eden Aydın, ülkelerinin kalkınma düzeylerinin sahip oldukları kaynakları ne ölçüde verimli kullandıklarıyla doğru orantılı olduğunu belirterek, üniversitelerin ve sanayi kuruluşlarının mevcut imkanlarını birleştirerek, bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönde gelişimleri için yapılan çalışmaların kaçınılmaz olduğunu kaydetti.Aydın, teknolojinin hızla geliştiğine dikkati çekerek, "Bu değişimi ve gelişimi yükseköğretim kurumlarına entegre etmek ve bunları geleceğin nesillerine aktararak, bilginin ürüne dönüşmesi, ürüne dokunabilmek ve onu yaşamın her alanında kullanabilmek üniversitelerimizin olmazsa olmazı haline gelmiştir. Geleceği şekillendiren üniversiteler olarak bize düşen, olabildiğinde birbirimizle iş birliği yaparak, barış içinde ve müreffeh bir toplumu geleceğe hazırlamaktır." değerlendirmesini yaptı.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati de İstanbul'un bir medeniyetler merkezi olduğunu hatırlatarak, bu merkeze darbeler yapılmaya ve ekonomik operasyonlar düzenlenmeye çalışıldığını fakat merkezin merkez olma özelliğini hiçbir zaman yitirmediğini ifade etti.Nebati, Türkiye'nin dünyanın 17'nci, satıl alma gücü paritesine göre ise 13'ncü büyük ekonomisine sahip bir ülke olduğunu söyledi.Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ise Türkiye'nin son 16-17 yılda her alanda çıtayı yükselttiğini belirterek, ulaşılabilirlik ve mobilite anlamında geliştiğini dile getirdi.THY'nin dünyanın dört büyük ağına birine sahip bir kurum olduğunu ifade eden Aycı, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın kendi süreçlerini yeniden yapılandırması dahilinde iki ana eksen olan insan ve nitelikli bilgi boyutunu ön plana çıkardığını söyledi.TÜBİTAK'ın hedef ve çıktı odaklı çalışmalar gerçekleştirdiği kaydeden Mandal, kurumun sanayi ve üniversite iş birliğini önemseyen proje ve programlarını anlattı.Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve DEİK Başkanı Nail Olpak ile akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.Zirvenin sunuculugˆunu yapan Akın Robotics'in gelis¸tirdigˆi Tu¨rkiye'nin ilk insansı robotu "Mini Ada" da sahnede, "Çok heyecanlı bir etkinlik benim için. Türkiye'de doğdum ama sizin için kısa zamanda İngilizce öğrendim." ifadelerini kullandı.52 ülkeden 350 üniversite ve kurumun katılımıyla gerçekleştirilen, dünyanın en büyük üçüncü uluslararası eğitim organizasyonu olan zirvede, yükseköğretimde yaşanan sorunlar masaya yatırılarak, çözüm önerileri sunulacak.Ayrıca zirvede, giris¸imcilik ruhuna sahip katılımcılara yo¨nelik "Imagine Tomorrow" adlı bir etkinlik de du¨zenlenecek. TU¨BI·TAK, TU¨BI·TAK MARTEK ve ASELSAN gibi kurulus¸larla birlikte u¨niversiteler, teknokentler ve kuluc¸ka merkezlerinin de katılacagˆı etkinliğe giris¸imciler, yapay zekadan otomasyona, tıbbi go¨ru¨ntu¨leme sistemlerinden savunma sanayi c¸o¨zu¨mlerine yo¨nelik 50 inovatif giris¸imle katılacak.ABD, Azerbaycan, Almanya, Fransa, Kanada, C¸in, Birles¸ik Krallık, I·ran, Hollanda, Belc¸ika, I·talya, I·spanya, Tunus, Fas, Rusya, Malezya, Meksika gibi u¨lkelerden katılan u¨st du¨zey yo¨neticiler ve akademisyenler, etkinlik boyunca du¨zenlenecek olan 50'den fazla panel, seminer ve sempozyumda yu¨kseko¨gˆretimde yeni trendler, yapay zeka teknolojileri, Endu¨stri 4.0, STEM egˆitimi, yu¨kseko¨gˆretimde kadının liderligˆi, sıgˆınmacıların yu¨kseko¨gˆretim durumu, giris¸imcilik ve teknoloji, akıllı diplomalar, egˆitimde yu¨kselen u¨lkeler ve yu¨kselen degˆer Tu¨rkiye gibi konuları ele alacak.Expo alanında ise birc¸ok u¨lke, toplu halde kendi u¨niversitelerinin ve u¨lkelerinin yu¨kseko¨gˆretim sistemlerini tanıtacak. Prestijli Tu¨rk u¨niversiteleri, "Study in Turkey" markasıyla Expo alanında yer alacak. Ayrıca ikili go¨ru¨s¸melerle is¸ birlikleri gelis¸tirilecek. Gec¸en sene EURIE'de "Barıs¸" mesajı veren u¨niversiteler, bu sene "Çocuklar ic¸in mutlu bir du¨nya" temasını is¸leyecek.