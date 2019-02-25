54 ülkeden 340 üniversite ve kurumun katılımıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya
Yükseköğretim Zirvesi başlıyor.
Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
'nun (DEİK) katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, (EURIE) 27 Şubat 2019 Çarşamba
günü İstanbul Lütfi Kırdar
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlıyor.
SUNUMU TÜRKİYE'NİN İLK İNSANSI ROBOTU MİNİ ADA YAPACAK
Toplam 3 binin üzerinde rektör, rektör yardımcısı, dekan ve akademisyenin katılacağı zirvenin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fas
Milli Eğitim, Mesleki Eğitim, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Saaid Amzazi de teşrif edecek. Programın sunuculuğunu ise, Türkiye
'nin ilk insansı robotu Mini Ada yapacak.
50'DEN FAZLA PANELDE YÜKSEKÖĞRETİM KONUŞULACAK
Etkinlik boyunca düzenlenecek olan 50'den fazla panel, seminer ve sempozyumda yükseköğretimde yeni trendler, yapay zeka teknolojileri, Endüstri 4.0, STEM eğitimi, yükseköğretimde kadının liderliği, sığınmacıların yükseköğretim durumu, girişimcilik ve teknoloji, akıllı diplomalar, eğitimde yükselen ülkeler ve yükselen değer Türkiye gibi konuları ele alacak.
(İHA)
Güncel
Kaynak: İHA