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Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde geriledi

Avro Bölgesi'nde eylülde yıllık enflasyon yüzde 0,8'e geriledi.

16.10.2019 12:30Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde geriledi
Avro Bölgesi'nde eylülde yıllık enflasyon yüzde 0,8'e geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 1 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 0,8'e geriledi.
AB'de ise ağustosta yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.
AB üyesi ülkeler arasında eylülde en yüksek enflasyon yüzde 3,5 ile Romanya, yüzde 3 ile Slovakya ve yüzde 2,9 ile Macaristan'da ölçüldü.
Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 0,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve yüzde eksi 0,3 ile Portekiz'de belirlendi.
Enflasyon oranı eylülde Almanya'da yüzde 0,9, Fransa'da yüzde 1,1, İngiltere'de yüzde 1,7 ve İtalya'da yüzde 0,2 oldu.
Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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