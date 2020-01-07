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Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Avro Bölgesi'nde 2019 aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3'e çıktı.

07.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:26 Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi
Avro Bölgesi'nde 2019 aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 1,3'e çıktı.
İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin geçen yılın aralık ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verilerini yayınladı.
Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasım ayında yüzde 1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,3'e yükseldi.
Avro Bölgesi'nde aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,8 ile hizmetler, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,2 ile de enerji izledi.
Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması ise dikkati çekiyor.

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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