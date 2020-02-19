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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta düştü

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, 2019'un aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı.

19.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:18Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralıkta düştü
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, 2019'un aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı.
İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2019 aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 3,1 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in aralık ayına göre ise yüzde 3,7 geriledi.
AB'de inşaat üretimi, aralıkta önceki aya göre yüzde 2,8, 2018'in aynı dönemine göre ise yüzde 2,6 düşüş gösterdi.
Böylece ortalama inşaat üretimi 2019'da 2018'e kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 1,8, AB'de yüzde 2,4 arttı.
AB ülkeleri arasında aralıkta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 3,4 ile Slovakya, yüzde 1,6 ile Çekya ve yüzde 0,3 ile İsveç'te gerçekleşti.
En fazla düşüş ise yüzde 8,7 ile Almanya, yüzde 3,4 ile Polonya ve yüzde 3 ile Macaristan'da ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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