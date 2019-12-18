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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ekimde düştü

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1 düştü.

18.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:28Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ekimde düştü
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1 düştü.
İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in ekim ayına göre ise yüzde 0,3 arttı.
AB'de ise inşaat üretimi, ekimde önceki aya göre yüzde 1,2 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artış gösterdi.
AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,1 ile Slovenya, yüzde 4,1 ile İsveç ve yüzde 3,2 ile Macaristan'da gerçekleşti.
En fazla düşüş ise yüzde 5,7 ile Polonya, yüzde 3,4 ile Romanya ve yüzde 2,8 ile Almanya'da ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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