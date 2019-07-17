17.07.2019 12:41
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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi mayısta düştü

Avro Bölgesi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, bu yılın mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,3 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in mayıs ayına göre ise yüzde 2 arttı.
AB'de ise inşaat üretimi, mayısta önceki aya göre yüzde 0,3 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış gösterdi.
AB ülkeleri arasında mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 4,1 ile Slovenya, yüzde 1,9 ile Fransa ve yüzde 1,4 ile Hollanda'da gerçekleşti.
En fazla düşüş ise yüzde 7,6 ile Romanya, yüzde 3,1 ile Finlandiya ve yüzde 2,9 ile İsveç'te ölçüldü.
Kaynak: AA
Avrupa, Ekonomi

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