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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı.

12.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:48Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı.
İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, 2019 yılı aralık ayında önceki aya kıyasla yüzde 2,1 düşerken, 2018'in aralık ayı ile kıyaslandığında yüzde 4,1 gerileme kaydetti.
AB'de ise sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 3,9 azaldı.
Sanayi üretimi ortalaması, 2019 yılında 2018'e kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 1,7, AB'de de yüzde 1,1 geriledi.
Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 7,2 ile Danimarka, yüzde 2,9 ile Portekiz ve yüzde 2,5 ile Yunanistan'da gerçekleşti.
En fazla düşüş ise yüzde 6,2 ile İrlanda, yüzde 3,8 ile Macaristan ve yüzde 3 ile Polonya'da ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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