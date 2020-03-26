Avro Bölgesi'nde şirket kredileri şubatta ivme kaybetti

Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi.Avrupa Merkez Bankası, bu yılın şubat ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre şubat ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 büyüdü. Söz konusu krediler ocakta ise yüzde 3,2 artmıştı.Hane halkına verilen kredilerde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarken bir önceki aya göre yüzde 0,1 puan artış görüldü. Şubatta geniş para arzı M3 ise yüzde 5,5 büyüyerek analistlerin beklentisi olan yüzde 5,2'nin üstünde kaldı

Kaynak: AA