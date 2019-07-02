02.07.2019 12:21
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Avro Bölgesi'nde ÜFE mayısta düştü

Avro Bölgesi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşüş gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı ÜFE verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,1 azaldı. ÜFE, 2018'in mayıs ayına göre ise yüzde 1,6 yükseldi.
AB'de ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla değişmezken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı.
AB ülkeleri arasında ÜFE mayısta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 2,4 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 0,8 ile Macaristan ve yüzde 0,5 ile Çekya'da yükseldi.
ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1 ile Lüksemburg, yüzde 0,8 ile Yunanistan ve yüzde 0,6 ile Letonya'da ölçüldü.
Kaynak: AA
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