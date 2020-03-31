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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 0,7'ye geriledi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 0,7'ye düştü.

31.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:38
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 0,7'ye geriledi
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 0,7'ye düştü.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.
Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubat ayında yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 0,7'ye indi.
Avro Bölgesi'nde mart ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 4,3 ile de enerji izledi.
Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, Ekonomi
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