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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 1,4'e çıktı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,4'e yükseldi.

21.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:46Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 1,4'e çıktı
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,4'e yükseldi.
İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,4'e ulaştı. AB'de ise aralıkta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7 olarak ölçüldü.
AB üyesi ülkeler arasında ocakta en yüksek enflasyon yüzde 4,7 ile Macaristan, yüzde 3,9 ile Romanya, yüzde 3,8 ile Polonya ve Çekya'da gerçekleşti.
Söz konusu dönemde en düşük enflasyon, yüzde 0,4 ile İtalya ve yüzde 0,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) belirlendi.
Enflasyon oranı, ocakta Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 1,7, AB'den ayrılan İngiltere'de ise yüzde 1,8 oldu.
Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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