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Avro Bölgesi'nde yüzde 0,3 büyüme bekleniyor

Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin toparlanma hızının arttığı ve büyümenin 2019'un son çeyreğinde yüzde 0,3 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

08.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:14Avro Bölgesi'nde yüzde 0,3 büyüme bekleniyor
Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin toparlanma hızının arttığı ve büyümenin 2019'un son çeyreğinde yüzde 0,3 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.
Alman Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından, Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı.
Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin bir miktar ivme kazandığı belirtilerek, 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyümenin ardından, son çeyrekte yüzde 0,3 büyüme beklendiği kaydedildi.
2020'nin ilk iki çeyreğinde ise bölge ekonomisinin yüzde 0,3 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.
Raporda, bu yılın birinci ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 artması beklenen hanehalkı tüketici harcamaları, ekonomik büyümedeki ivmenin itici gücü olarak gösterildi.
Enflasyon tahminlerine de raporda yer verildi. Buna göre 2019'un son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1 ve bu yılın ik çeyreğinde yüzde 1,3 olması beklenen enflasyonun 2020'nin ikinci çeyreğinde 1,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Enflasyon tahmininin Brent petrolün varil fiyatının 65 dolar, Avro/dolar paritesinin 1,12 seviyesinde kabul edilerek yapıldığı raporda vurgulandı.
Ekonomik görünüme yönelik risklere yer verilen raporda, "Biraz azalmış olsa da Avro Bölgesi'ndeki büyüme riskleri devam ediyor. ABD ve Çin arasındaki ticari ihtilaflar ve Brexit'in yanı sıra Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna karşı grevler ve ABD ile İran arasındaki gerilim de önemli etkenlerden" değerlendirmesinde bulunuldu.

İsviçre, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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