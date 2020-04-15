Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Avro Bölgesinde koronavirüse karşı 20 milyar avroluk "sermaye atılımı"

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'ndeki yetkililerin açıkladığı makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde bölgedeki bankalarda 20 milyar avrodan fazla miktarın serbest bıraktığını açıkladıECB'den yapılan açıklamada, bankanın Avro Bölgesi otoriteleri tarafından koronavirüsün finans...

15.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:16
Avro Bölgesinde koronavirüse karşı 20 milyar avroluk
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'ndeki yetkililerin açıkladığı makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde bölgedeki bankalarda 20 milyar avrodan fazla miktarın serbest bıraktığını açıkladı
ECB'den yapılan açıklamada, bankanın Avro Bölgesi otoriteleri tarafından koronavirüsün finans sektörüne etkilerine karşı alınan hızlı tedbirleri desteklediği belirtildi.
Açıklamada, "Ulusal makroihtiyati otoritelerin yeni tip koronavirüs salgınının finansal sektör üzerindeki etkisini gidermeye yönelik sermaye tamponlarının serbest bırakılması veya azaltılması tedbirlerini destekliyoruz." ifadesine yer verildi.
Ulusal yetkililerin açıkladığı makro ihtiyati tedbirlerin Avro Bölgesi'ndeki bankalarda 20 milyar avrodan fazla miktarı (Aracı özkaynak kademe 1 sermaye ) serbest bıraktığının hatırlatıldığı açıklamada bunun da bankaların kredi verme kapasitesini artıracağına dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Merkez Bankası, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Haberler ›› Güncel ››Avro Bölgesinde koronavirüse karşı 20 milyar avroluk 'sermaye atılımı' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:30: Vaka sayısı artan Kosova'da tedbirler sertleştirildi - Haber 14:30: Belediye personelinden ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği - Haber 14:29: Pazar alanında virüse bariyerli önlem - Haber 14:28: İkizlerine kavuşan çoban annenin çocuklarına devlet desteği - Haber 14:27: Başkan Deveciler maaşını kampanyaya bağışladı - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor