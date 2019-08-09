Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası

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17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu dördüncü maçında Çekya'ya 34-20 mağlup oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, İtalya
'nın Pescara kentinde süren şampiyonada milliler Çekya karşısında ilk yarıyı da 19-10 geride kapattı.
Bu sonucun ardından ardından milliler grubu 2 puanla dördüncü sırada tamamladı.
Ay-yıldızlılar klasman maçında B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Kuzey Makedonya ile yarın karşılaşacak. Müsabaka TSİ 16.00'da başlayacak.