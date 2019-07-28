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Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Almanya'yı 62-54 mağlup etti.

28.07.2019 16:43 Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası
Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Almanya'yı 62-54 mağlup etti.
Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.
Nea Ionia Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 14-8 üstün geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 30-22 önde gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Almanya, üçüncü çeyreği 43-37 üstün tamamladı.
Son periyotta skorda üstünlüğü tekrar ele geçiren Türkiye, karşılaşmadan 62-54 galip ayrıldı.
Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, üçüncü maçında yarın saat 19.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.

basketbol, Almanya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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