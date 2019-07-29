Haberler» Spor» Haber

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, gruptaki son maçında Sırbistan'a 76-67 yenildi.

29.07.2019 21:16 Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası
Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, gruptaki son maçında Sırbistan'a 76-67 yenildi.
Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Maçın ilk periyodunu 18-16 üstün geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına 36-32 geride gitti. Üçüncü periyodu da 54-43 önde tamamlayan Sırbistan, salondan 76-67 galip ayrıldı.
Gruptaki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Türkiye, şampiyonadaki ilk yenilgisini aldı.

Sırbistan Karadağ, basketbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:21   Stoke City'den Beşiktaş'a resmi Indi yanıtı!
22:18   İtalya Serie A'da 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu
21:41   İngilizler yazdı! Daniel Sturridge, Trabzonspor'a yakın
21:37   Yukatel Denizlispor-Ümraniyespor hazırlık maçı
21:32   Futbol: Hazırlık maçı
21:27   İspanya'dan Cristiano Ronaldo'da "efsane" ödülü
21:24   Beşiktaş'tan golsüz prova