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Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İtalya'yı 67-55 yenerek çeyrek finale yükseldi.

31.07.2019 16:37 Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası
Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İtalya'yı 67-55 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, son 16 turunda İtalya ile karşı karşıya geldiği maçın ilk periyodunu 11-7 geride kapadı. İkinci periyotta toparlanan milliler, devre sonunda skoru 22-21 lehine çevirdi.
Maçın 3. çeyreğinde 11 sayılık fark (46-35) yakalayan Türkiye, karşılaşmayı 67-55 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
18 Yaş Altı Milli Takımı, çeyrek finalde Fransa-Hırvatistan maçının galibiyle yarın karşı karşıya gelecek.

basketbol, İtalya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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