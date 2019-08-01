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Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Fransa'yı 69-64 yenerek yarı finale yükseldi.

01.08.2019 19:47 Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası
Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Fransa'yı 69-64 yenerek yarı finale yükseldi.
Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, çeyrek finalde Fransa ile karşı karşıya geldiği maçın ilk periyodunu 16-11, devreyi de 39-27 geride kapadı.
Üçüncü çeyreğin de 56-44 Fransa lehine geçildiği maçın son periyodunda rakibini 8 sayıda tutan milliler, mücadeleyi 69-64 kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Ay-yıldızlı ekipte Tibet Görener 16 sayıyla en skorer isim olurken, Mustafa Kurtuldum 13 sayı kaydetti.
Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya-Slovenya müsabakasının galibiyle eşleşecek. Yarı final karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

basketbol, Fransa, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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