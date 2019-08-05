Avrupa 2'ncisi milliler İstanbul'da çiçeklerle karşılandı

18 Yaş Altı Erkek Basketbol Başantrenörü Güney: Havaalanında maçın Letonyalı hakemi geldi ve bizden özür diledi

Enver ALAS -

Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finalde karşılaştığı İspanya'ya 57-53 mağlup olan Milliler'in Başantrenörü Derviş Gökhan Güney, maçın son anlarındaki tartışmalı hakem kararıyla ilgili konuştu. Güney, "Havaalanında maçın Letonyalı hakemi geldi ve bizden özür diledi. 'Yanlış yaptığını ve yanlış gördüğünü' söyledi. Biz de ona 'çok geç olduğunu' söyledik" dedi.

Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya mağlup olarak şampiyonayı ikinci tamamlayan Milliler, THY'nin Selanik seferini yapan uçağıyla İstanbul'a geldi. Türkiye Basketbol Federayonu CEO'su Ömer Onan, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın da bulunduğu Milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başantrenör Derviş Gökhan Güney, şampiyonayı değerlendirdi. Çok kuvvetli bir gruptan çıktıklarını aktaran Güney, İspanya ile oynadıkları final maçına çok iyi başladıklarını söyledi. Güney, "Favori olarak gösteriliyorduk. İyi başladık ancak final maçının heyecanı olsa gerek son periyotta bazı hatalarımızdan kazanamadık. Avrupa ikinciliği de iyi bir derece ama biz açıkçazı şampiyon olamadığımıza üzülüyoruz" dedi.

"MAÇIN HAKEMİ BİZDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Maçın son saniyelerinde hakem kararlarıyla ilgili bir soruya ise Başantrenör Derviş Gökhan Güney şöyle yanıt verdi:

"Havaalanında maçın Letonyalı hakemi geldi ve bizden özür diledi. 'Yanlış yaptığını ve yanlış gördüğünü' söyledi. Biz de ona 'çok geç olduğunu' söyledik. Çünkü 3, 4 sayı ile biten bir maç vardı. Çok kritikti. 2 sayı ile mağluptuk ve 14 saniye vardı ve top bize geçmiş olacaktı. Yanlış çalınan Adem Bona'nın bloğu var. Maçın içinde böyle hatalar olabiliyor. Hakemde sonuçta insandır. Biz bahanelerin arkasına sığınmamaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız hatalardan kaybettik."

TAKIM KAPTANI MUSTAFA KURTULDUM: GÜZEL BİR TURNUVA GEÇİRDİK

Takımın kaptanı Mustafa Kurtuldum ise, "Bütün yaz boyunca bu turnuvaya çok iyi hazırlanmıştık. Yavaş yavaş adımlarla finale çıktık. Zorlu rakiplerle mücadele ettik. Güzel bir turnuva geçirdik ve finale kaldık. Finalde istediğimiz gibi de oynadık. Ancak sonra konsantrasyon dağınıklığı oldu. İspanya çok iyi top oynadı. Son topa gelene kadar bizim de hatalarımız oldu. Hakem hatalarına gelmeden önce bizim de hatalarımız oldu. Hakem hatası öncesi biz de iyi oynayabilirdik" ifadelerini kullandı.

ÖMER ONAN: GURUR DUYUYORUZ

Ömer Onan da basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok gururluyuz. Turnuvanın başından beri aynı şekilde oynadılar. Buraya hak ederek geldiler. Yani çeyrek final Fransa, üstü Slovenya ve finalde İspanya ile oynadılar. Hak ettiler de biliyorsunuz zaten. 3'üncü periyodun başında bir ara 8 sayılara çıktı. Sonunda biraz heyecan yaptılar. Buradan A takıma evrilecek oyuncular var o sinyali veriyorlar. Bir jenerasyon yakalamak önemli. Bunlar bir sene sonra yine Avrupa Şampiyonası oynayacak. Bizim tek amacaımız buradan 4 veya 5 oyuncuyu A takıma vermek. Hepsini tebrik ediyorum. Gurur duyuyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milliler'in karşılanması

-Milliler'e çiçek verilmesi

-Kafilenin terminalden çıkışı

-Basın açıklamaları

-Başantrenörün konuşması

-Takım Kaptanı Mustafa Kurtuldum'un konuşması

-Ömer Onan ile röp

-Toplu fotoğraf

-Genel ve detaylar