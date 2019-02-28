Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'na Doğru

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Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek grekoromen, serbest ve kadın milli takımları, hazırlıklarda sona yaklaştı.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde 4-10 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada mindere ilk olarak grekoromen güreşçiler çıkacak.Sırbistan'a 2 Mart'ta gidecek Grekoromen Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını teknik direktör Salih Bora yönetiminde Bursa'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştiriyor.İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Bora, "Takım olarak Avrupa Şampiyonası'na hazırız. 23 yaş altı takımına çok önem veriyoruz. Burada mücadele eden güreşçiler önümüzdeki ve sonraki olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedefleyen sporcular. Bu güreşçilerin içerisinden olimpiyatlarda bizleri başarıyla temsil edecek sporcular çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.Şampiyonada grekoromen stilde Türkiye'yi Ekrem Öztürk (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Abdullah Toprak (63 kilo), Hacı Karakuş (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Serkan Akkoyun (77 kilo), Hasan Basri Yıldırım (82 kilo), Ali Cengiz (87 kilo), İbrahim Tığcı (97 kilo) ve Osman Yıldırım (130 kilo) temsil edecek.Kadın güreşçiler Edirne'de çalışıyorNovi Sad'a 4 Mart'ta hareket edecek kadın güreşçiler ise çalışmalarını Edirne'de sürdürüyor.Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, milli sporcuların performansından memnun olduğunu vurgulayarak, "23 yaş altı ve A takımımızla başarılı bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Son yıllarda takım olarak üstüne koyarak ilerliyoruz. Başarılı sonuçların altına imza atıyoruz. Sırbistan'dan yine başarılarla döneceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda kadınlarda Aynur Erge (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Eda Tekin (55 kilo), Elif Yanık (57 kilo), Hatice Ece Tekin (59 kilo), Derya Bayhan (62 kilo), Aslı Tuğcu (65 kilo), Kadriye Aksoy (68 kilo), Beste Altuğ (72 kilo) ve Ayşegül Özbeğe (76 kilo) mindere çıkacak.Sırbistan'a en son serbest güreşçiler gidecekHazırlıklarına Ankara'daki Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde devam eden serbest güreşçiler ise zorlu şampiyona için 6 Mart'ta yola çıkacak.Teknik direktör İshak İlbayhanov, Avrupa Şampiyonası'na az bir sürenin kaldığını hatırlatarak, "Kadromuzu belirledik ve çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Hedefimiz takım halinde ilk üçe girmek." şeklinde görüş belirtti.Novi Sad'da erkekler serbest stilde Şaban Kızıltaş (57 kilo), Selahattin Sert (61 kilo), Selim Kozan (65 kilo), Ömer Faruk Çayır (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Ramazan Sarı (79 kilo), Arif Özen (86 kilo), Erhan Yaylacı (92 kilo), İbrahim Çiftçi (97 kilo) ve Hüseyin Civelek (125 kilo) mücadele edecek.