Haberler» Spor» Haber

Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası

Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, Yunanistan'da düzenlenecek.

05.09.2019 08:54 Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası
Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, Yunanistan'da düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-8 Eylül tarihlerinde Yunanistan'ın Yanya kentinde gerçekleştirilecek.
Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve sınıfları şöyle:
BLM 1x (Hafif kilo ümit erkek tek çifte): Enes Yenipazarlı
BLW 1x (Hafif kilo ümit kadın tek çifte): Mervenur Uslu
BM 2- (Ümit erkekler iki tek): Aydın İnanç Şahin-İsmail Ali Bekiroğlu

BM 4+ (Ümit erkekler dört tek dümencili): Ömer Sefa Polat-Emre Kubilay Oğuz-Derviş Kemal Özdemir-Gökhan Güven-Toprak Ata Kıvrak

Kemal Özdemir, Yunanistan, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:46   Cenk Tosun, Beşiktaş için Galatasaray'ı reddetti!
11:46   "Hep beraber ayağa kalkacağız"
11:44   Ateşdağlı: "Hedefimiz öncelikle evimizde maç kaybetmemek"
11:43   Trabzonspor'u gol yollarında forvet ve bekleri sırtlıyor
11:42   Trabzonspor'dan 'kumpas'açıklaması
11:40   Başkan hasan sayyıdan: avrupa şampiyonası'ndan madalyalarla döneceğiz
11:39   Ümit Milliler'in konuğu İngiltere! 9 yıl sonra Kocaeli'de...