Avrupa 3.'sü Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı'na Coşkulu Karşılama

Haber-Kamera Enver ALAS - İSTANBUL DHAAvrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Down Sendromlu Futsal A Milli Takımı, tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Milliler, Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı.İtalya'nın Terni kentinde ilk kez düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamlayan Ay yıldızlılar, THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Yakınları tarafından çiçeklerle karşılanan ekipte bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünyada ilk kez düzenlenen 'Down Sendrom Futsal Avrupa Şampiyonası'na katılan Down Sendrom Futsal A Milli Takımı'nın kazandığı üçüncülüğün büyük bir başarı olduğunu söyledi.Yıllar önce evlere kapatılmak istenen çocukların büyük bir başarıya imza attığını dile getiren Aydın, Takım, alt aylık süreçte kuruldu. İlk kurulduğunda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gitmiştik. Bu kardeşlerimiz orada sayın Cumhurbaşkanımıza 'Avrupa'ya gideceğiz, kupayı da size getireceğiz' diye söz vermişti. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız'a verdiğimiz bu sözü tuttuğumuz için tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum dedi.YILDIRIM DEMİRÖREN'E TEŞEKKÜRTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e de destekleri nedeniyle özel olarak teşekkürlerini ileten Başkan Aydın, kafilenin yarın Konya'daki A Milli Futbol Takımının maçına izleyici olarak gideceğini, üçüncülük kupasını ilgililere teslim edeceklerini ifade etti. Şampiyonanın en iyi kalecisi seçilen Volkan Yavuzaslan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri sözleri yerine getirdiklerinden dolayı gurur duyduklarını belirtti. Yavuzaslan, kaleci olarak adaşı Fenerbahçeli Volkan Demirel'i örnek aldığını sözlerine ekledi. Teknik direktör Mustafa Demirdağ ise takımda ilk başlarda kimsenin birbirini tanımadığını, beraber sadece altı kamp yapabildiklerini söyledi. Demirdağ, birçok yetkilinin kendilerine imkan sağladığını ifade ederek, Rakip takımların bizi, bizim de onları izleme şansımız olmadı. İlk defa orada karşılaştık. Güzel, keyifli ve çekişmeli maçlar oldu. Normalde gollü maçlar beklerken kafa kafaya gitti. Çok küçük nüanslarla üçüncülüğü elde ettik diye konuştu.3'üncülük kupasıyla basın mensuplarına poz veren Milliler daha sonra, yakınları ve federasyon yöneticileri tarafından dış hatlar terminalinde alkışlarla karşılandı.