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Avrupa 3.'sü Eda Nur Ersoy, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti

Polonya'daki U-15 Küçük Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü olan Eda Nur Ersoy Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

23.07.2019 13:58 Avrupa 3.'sü Eda Nur Ersoy, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti
Polonya'daki U-15 Küçük Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü olan Eda Nur Ersoy Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Avrupa'da aldığı dereceyle öncelikle tüm Afyonkarahisarlılara ve Türkiye'ye büyük sevinç ve gurur yaşatan Eda Nur Ersoy'a antrenörü Yakup Yağcı ve babası Hasan Hüseyin Ersoy da ziyarette eşlik etti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ülkemizi başarıyla temsil eden Eda Nur Ersoy'u Avrupa üçüncülüğünden dolayı tebrik ederek başarısında emeği olan antrenörü Yakup Yağcı ve babası Hasan Hüseyin Ersoy'a teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Mehmet Zeybek, Eda Nur, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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