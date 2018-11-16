Avrupa'nın başkenti Brüksel'de bir dernek çatısı altında yaşayan grup, kapitalizme meydan okuyor. Bu grup üyeleri için özel mülkiyet yasak, kazandıkları paraları da ortak bir havuzda toplayıp giderleri karşılıyorlar. …<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=Dht2GIe8rgU&redir_token=HZY82lnaKjZ9GM9rF37kGt3AeQ98MTU0MjQ2NTMyM0AxNTQyMzc4OTIz&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F16%2Favrupa-nin-baskentinde-kapitalizme-meydan-okuyorlar-ozel-mulkiyet-yasak-maaslar-ortak-havu' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CCkQ6TgYACITCLDt0J6R2d4CFdEl4AodEgwFG0iF3PK9iMPdjQ4' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'v=Dht2GIe8rgU&redir_token=HZY82lnaKjZ9GM9rF37kGt3AeQ98MTU0MjQ2NTMyM0AxNTQyMzc4OTIz&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F16%2Favrupa-nin-baskentinde-kapitalizme-meydan-okuyorlar-ozel-mulkiyet-yasak-maaslar-ortak-havu' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/11/16/avr...</a>