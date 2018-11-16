16 Kasım 2018, 17:35
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Avrupa'nın Başkentinde Kapitalizme Meydan Okuyorlar: Özel Mülkiyet Yasak, Maaşlar Ortak Havuza

Avrupa'nın başkenti Brüksel'de bir dernek çatısı altında yaşayan grup, kapitalizme meydan okuyor.

Avrupa'nın başkenti Brüksel'de bir dernek çatısı altında yaşayan grup, kapitalizme meydan okuyor. Bu grup üyeleri için özel mülkiyet yasak, kazandıkları paraları da ortak bir havuzda toplayıp giderleri karşılıyorlar. …

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16 Kasım 2018 Cuma 17:35