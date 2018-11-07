9 Kasım 2018, Almanya tarihinin en kara sayfalarından Kristal Gece'nin 80. yıl dönümü. Euronews Kristal Gece'ye özel hazırladığı haber dizisinde, Almanya'da aşırı sağın yükselişini, Fransa'da antisemitizmin tehdit ettiği Yahudileri ve Roma'daki Yahudi toplumunu mercek altına alıyor.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'event=video_description&v=sHJcSw5f4S0&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F07%2Favrupa-nin-en-buyuk-yahudi-toplulugunun-yasadigi-fransa-antisemit-saldirilar-korku-saciyor&redir_token=T4juTQ6Fiy_rPvFSY79om7yRClJ8MTU0MTY5ODgzMUAxNTQxNjEyNDMx' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCPCH1Orpwt4CFQHdVQod_RkJySj4HUitwv_ysImXubAB' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'event=video_description&v=sHJcSw5f4S0&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F07%2Favrupa-nin-en-buyuk-yahudi-toplulugunun-yasadigi-fransa-antisemit-saldirilar-korku-saciyor&redir_token=T4juTQ6Fiy_rPvFSY79om7yRClJ8MTU0MTY5ODgzMUAxNTQxNjEyNDMx' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/11/07/avr...</a>