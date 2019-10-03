Avrupa Adalet Divanı: Facebook AB'de yasa dışı sayılan içerikleri her yerde kaldırmalı

Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi, Facebook ve benzeri uygulamalar ile internet sitelerine, yasa dışı sayılan paylaşımları sadece AB ülkelerinde değil, dünyanın her tarafında kaldırması yönünde talimat verilebileceğine hükmetti.

Bu paltformların benzer içeriklerin de kaldırılması konusunda tek tek başvuru yapılmasını beklemeden harekete geçmesi gerekecek.

Mahkemenin bu kararı, AB'de yasa dışı ilan edilen paylaşımlar konusunda Facebook'un dünya çapında denetleme yapıp işlem yapmasını gerektiriyor.

Avrupa'da sosyal medya platformlarında nefret söylemleri ve hakaret içeren paylaşımlarla ilgili sıkılaştırılan düzenlemelere ABD'deki teknoloji şirketlerinin de uymasını sağlama bakımından önemli bir adım olarak görülüyor.

Ancak Facebook, bir ülkeye başka yerlerde de içerik sınırlama yetkisi tanınmasının ifade özgürlüğünü ihlal edeceğine inanıyor.

Karar neye dayanıyor?

Mahkeme kararı, Avusturya'da eski bir siyasetçinin, Facebook'tan kendi kişisel sayfasında yapılan aşağılayıcı yorumları kaldırması talebine dayanıyor.

Eski Yeşiller Partisi lideri Eva Glawischnig-Piesczek, Facebook'un bu yorumları Avusturya'da kaldırması ve başka ülkelerden de erişimin sınırlandırılmasını talep etmişti.

Mahkeme, herhangi bir Facebook kullanıcısı tarafından görülebilecek bu yorumları hakaret kapsamında değerlendirdi.

Facebook gibi büyük platformlara, yasa dışı içerikleri denetleme sorumluluğu veren bu kararın internette içerik düzenlemesi ile ilgili geniş çaplı etkide bulunması bekleniyor.

Böylesi geniş kapsamlı içerik kaldırma uygulamasının ancak otomatik içerik denetleme filtreleri ile yapılabileceği ifade ediliyor. Sivil toplum grupları ise yasal olduğu halde mizah veya siyasi yorum içeren paylaşımların da bu filtrelere takılıp engellenebileceğine dikkat çekiyor.

Kararı destekleyenler, hakaret ve iftira ile ilgili yasaların internet çağında düzgün bir şekilde uygulanamadığını ve Facebook gibi platformların internet trolleri, nefret söylemleri ve internette yayılan kişisel saldırıları engelleme konusunda daha fazla şey yapması gerektiğini vurguluyor.