Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Brexit Sürecini Tek Taraflı Olarak İptal Edebileceğine Hükmetti

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğine hükmetti. Anlaşmaya göre, İngiltere'nin Mart 2019'da Avrupa Birliğinden tamamen ayrılması bekleniyor.

BREXİT ANLAŞMASI TEK TARAFLI ÇEKİLEBİLİR

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki sancılı boşanmada tarihi bir karar verildi. AB Adalet Divanı, Londra yönetiminin Brexit anlaşmasını tek taraflı olarak geri çekebileceğini duyurdu. Söz konusu karar, İngiltere parlamentosunda bu hafta gerçekleşecek kritik Brexit oylamasının hemen öncesinde geldi.

MAHKEME KARARI

Kararda, "Mahkeme, bir üye devletin Avrupa Birliği'nden çekilme niyetini AB Konseyine bildirdiğinde, söz konusu üye devletin tek taraflı olarak bu bildirimi iptal etmekte serbest olduğuna karar vermiştir." ifadesi kullanıldı..

İNGİLTERE MART 2019'DA AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN AYRILACAK

Tarafların anlaşmasına göre, İngiltere'nin Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden tamamen ayrılması bekleniyor.