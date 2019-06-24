24.06.2019 17:18
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Avrupa Adalet Divanı'nın Polonya'ya yönelik "hakimlerin emeklilik yaşı" kararı

Avrupa Adalet Divanı

Avrupa Adalet Divanı, Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nde görevli hakimlerin emeklilik yaşlarını düşürmeye yönelik yasal düzenlemeyi Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırı buldu.

Avrupa Adalet Divanı, Polonya 'da Anayasa Mahkemesi 'nde görevli hakimlerin emeklilik yaşlarını düşürmeye yönelik yasal düzenlemeyi Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırı buldu.
Merkezi Lüksemburg 'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun Polonya'da Anayasa Mahkemesi'ndeki hakimlerin emeklilik yaşlarının düşürülmesine karşı açtığı davayı karara bağladı.
Polonya'daki yasal düzenlemenin, hakimlerin azledilememe ve yargının bağımsızlığı ilkelerini ihlal ettiği vurgulanan kararda, "Yüksek Mahkeme hakimlerinin emeklilik yaşının düşürülmesine ilişkin Polonya'daki mevzuat AB yasalarına aykırıdır." ifadesi kullanıldı.
Polonya'da yürürlüğe giren bir yasa ile Anayasa Mahkemesi üyesi hakimlerin emeklilik yaşı 65'e indirilmişti. Yasa ile Anayasa Mahkemesi'ndeki 72 hakimden 27'sinin zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmesi söz konusu olmuştu.
Kaynak: AA
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