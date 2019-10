Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali'ne doğru

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, 12-13 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali'ne ilişkin, "TMF olarak biz de Afyonkarahisar'ın hizmetçisiyiz. Taşın altına elini koyan paydaşlardan biriyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sportif olarak en başarılı organizasyonu yapacağız." dedi.Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım toplantısı yapıldı.Afyonkarahisar Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru ve TSYD Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey katıldı.TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaptığı konuşmada, TSYD Ankara Şubesinin Türkiye'nin bütün değerlerini sahiplenecek bu organizasyonu takdire şayan bir şekilde sahiplendiğini söyledi.Afyonkarahisar'ın artık motor sporları ile anılan bir merkez haline geldiğini ifade eden Uçar, şunları kaydetti:"Sadece turistik veya gastronomi yönüyle öne çıkan faaliyetlerle değil, artık motor sporları organizasyonlarıyla da öne çıkan bir şehir haline geldi. TMF olarak biz de Afyonkarahisar'ın hizmetçisiyiz. Taşın altına elini koyan paydaşlardan biriyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sportif olarak en başarılı organizasyonu yapacağız. Afyonkarahisar halkından beklentimiz, dünyanın seyir zevki açısından en önemli 1-2 organizasyonu arasından yer alan bu serbest stil Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı yerinde ve bu tarihi mirasa sahip çıkacak şekilde izlemeleri. Bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz."Akülke: "An itibarıyla 28 sporcu kayıt yaptırdı"TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şampiyonanın 12-13 Ekim'de Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki padok alanında yapılacağını kaydetti.Şampiyonanın düzenleneceği padok alanından övgüyle bahseden Akülke, şöyle konuştu:"Uluslarası Motosiklet Federasyonu'nun, 'En iyi padok' ödülü sonrası Göbeklitepe yarışının da Afyonkarahisar'da yapılması yönünde telkinleri oldu. Yani alanın hazır olması nedeniyle, Göbeklitepe'yi kullanarak Şanlıurfa yerine Afyonkarahisar'da yapılması önerildi. Biz de bu organizasyonu 12-13 Ekim'de Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğiz. 12 Ekim'de yarışmanın antrenman ve sıralama turları yapılacak. İzleyicilerin esas odaklanacağı gün ise 13 Ekim. O tarihte farklı sürprizler de olacak. Sonradan açıklayacağız. Şampiyonaya kayıtlar devam ediyor. Şu ana kadar Avrupa'dan 13, Türkiye'den de 15 gösteri sporcusu kayıt yaptırdı. Kayıtlar, perşembe gününe kadar devam edecek. Normalde bu şampiyonayı 12 ile 15 arasında yarışçı takip ediyor. An itibarıyla 28 sporcu şampiyonaya kayıt yaptırdı. Bu yarışların ilki Almanya'da düzenlendi. Macaristan ve İtalya'dan sonra 4. ayağı Türkiye'de gerçekleştirilecek. Dünya motokros şampiyonu Afyonkarahisar'dan çıkmıştı. FIM'in takviminde yer alan Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın şampiyonları da burada belli olacak. Bu da bizim için ayrı bir gururdur."Akülke ayrıca, sporseverlerin organizasyonu ücretsiz izleyebileceklerini belirtti.Zeybek: "Her türlü etkinliğe açığız"Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tek gayelerinin kenti dünyaya tanıtmak olduğunu aktardı.Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) organizasyonundan başarıyla çıktıklarına dikkat çeken Zeybek, "Bu yarıştan sonra MXGP'den 'En iyi padok' ödülünü aldık. Seneye yapılacak şampiyonaya daha da iyi hazırlanacağız. Spora elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. 12-13 Ekim tarihlerinde Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı yine Afyonkarahisar'da yapacağız. Pistimiz ve her şeyimiz hazır. Her türlü etkinliğe de açığız. Bu şampiyonanın final yarışlarıyla sporseverlere keyifli vakit geçirtmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru ise Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali'nin lansmanı için bir arada olduklarını, 12-13 Ekim tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki gerçekleştirilecek organizasyonun hem Türkiye'ye hem de Afyonkarahisar'a değer katacağını ifade etti.Doğru, sporun yanı sıra ülkenin kültürel değerlerine katkı vermek için de etkinlikler düzenlediklerini vurguladı.