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Avrupa Ampute Futbol Federasyonu ve üye ülke temsilcileri, video konferans yoluyla toplandı

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) ve üye ülke temsilcileri, video konferans yönetimiyle toplantı gerçekleştirildi.

16.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:22
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu ve üye ülke temsilcileri, video konferans yoluyla toplandı
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) ve üye ülke temsilcileri, video konferans yönetimiyle toplantı gerçekleştirildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak'ın yer aldığı görüşmeye TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk de katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının spor faaliyetlerine etkilerinin görüşüldüğü toplantıda, 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası ve EAFF tarafından organize edilmesi planlanan diğer faaliyetlerin durumları değerlendirildi.
Polonya'nın Krakow kentinde 13-20 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na ilişkin kararın haziran ayında son olarak yapılacak durum değerlendirmesi sonucu verilmesi uygun görüldü.
İrlanda'da 6-10 Ağustos tarihinde yapılması planlanan 2020 Uluslararası Ampute Futbol Gençler Kampı'nın ise iptal edilmesi yönünde tavsiyede bulunuldu.
Toplantıyla ilgili alınan kararların EAFF tarafından üye ülkelere iletilmesinin ardından daha detaylı bilgilendirmede bulunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Futbol Federasyonu, Türkiye, Avrupa, Futbol, Spor
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