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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu

Türkiye'nin, 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) rakipleri belli oldu.

02.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:18Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu
'nin, 2020 Ampute Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) rakipleri belli oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre EURO 2020 kura çekimi, şampiyonanın düzenleneceği 'nın Krakow kentinde gerçekleştirildi.
Kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda İtalya, Gürcistan ve Hollanda ile eşleşti.
Krakow şehrinde 13-20 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada 16 ülke, 4 ayrı grupta yer alacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselecek.
Gruplarda eşleşmeler şöyle oluştu:
A Grubu: Polonya, İspanya, Ukrayna, İskoçya
B Grubu: İngiltere, Fransa, Yunanistan, Azerbaycan
C Grubu: Almanya, Belçika, İrlanda, Rusya
D Grubu: Türkiye, İtalya, Gürcistan, Hollanda

Polonya, Türkiye, Avrupa, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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