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Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası

Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası, 14-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

10.09.2019 10:24 Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası
Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası, 14-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.
Onur Tosun ve İlknur Yılmaz'ın antrenörlüğünü yaptığı milli takımın kadrosundaki sporcular ve yarışacakları kategoriler şöyle:
Yusuf Dikeç: Merkez ateşlemeli tabanca, standart tabanca

Yavuz Keskin: Merkez ateşlemeli tabanca, standart tabanca
Yusuf Avcı: Merkez ateşlemeli tabanca, rapid tabanca
Murat Kılıç: Rapid tabanca, standart tabanca
Özgür Varlık: Rapid tabanca
Alp Eren Erdur: 25 metre tabanca
Şevval İlayda Tarhan: 25 metre tabanca
Yasemin Beyza Yılmaz: 25 metre tabanca
Elif Kırklar: 25 metre tabanca

Ahmet Bayrak: 50 metre tüfek (yatarak), 50 metre tüfek 3x40

Zeynep Gökçe Demirci: 50 metre tüfek (yatarak), 50 metre tüfek 3x40

İlknur Yılmaz, İtalya, Avrupa, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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