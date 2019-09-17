Haberler » Spor » Haber

Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası

İtalya'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Dikeç, gümüş madalya kazandı.

17.09.2019 15:14Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası
İtalya'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Dikeç, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yusuf Dikeç, Bologna kentinde devam eden şampiyonada 25 metre standart tabanca disiplininde 571 puanla gümüş madalya elde etti.
Aynı disiplinde milli sporcular Yusuf Dikeç (571), Murat Kılıç (568) ve Yavuz Keskin (562) toplam 1701 puanla takım halinde ikinci altın madalyayı kazandı. Milli atıcılar ayrıca yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

İtalya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:49 Trabzonspor, getafe maçı için madrid'te
20:45 Elneny ve Kayode PFDK'ya sevk edildi
20:33 Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti
20:30 Sivas Belediyespor'da Ergene mesaisi başladı
20:28 Futbol: Hazırlık maçı
20:27 Trabzonspor İspanya'ya gitti
20:26 Konyaspor'dan Vali Toprak'a sürpriz