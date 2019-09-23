Haberler » Spor » Haber

Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası sona erdi

Türkiye, İtalya'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nı 2 madalyayla tamamladı.

23.09.2019 16:42Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası sona erdi
Türkiye, İtalya'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nı 2 madalyayla tamamladı.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde "25 metre center fire tabanca" kategorisinde yarışan Yusuf Dikeç, 583 puanla 5. sırayı aldı.
Aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporculardan Yavuz Keskin 572, Yusuf Avcı ise 557 puanla müsabakayı tamamladı.
Takım müsabakalarında Yusuf Dikeç, Yavuz Keskin ve Yusuf Avcı'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, bin 712 puanla 6. oldu.
Türkiye, böylece Bologna kentinde gerçekleştirilen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nı 1 altın ve 1 gümüş madalyayla noktaladı.
Milli sporcu Yusuf Dikeç, "25 metre standart tabanca" kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.
"25 metre standart tabanca" takım müsabakalarında Yusuf Dikeç, Yavuz Keskin, Murat Kılıç'tan oluşan milli takım, bu disiplinde bir ilki gerçekleştirerek altın madalya elde etmişti.

Yavuz Keskin, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:55 Attamah: daha çok maç var, moralimizi bozmayacağız
16:55 Ergin ataman: çok zor bir euroleague olacağı kesin
16:50 İranlı Milli Voleybolcu Mona Ashofteh, Elbistanspor'da
16:46 Anadolu Efes medya günü düzenledi
16:42 Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası sona erdi
16:38 Yeni Çorumspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
16:36 Kulüp binasında sona gelindi