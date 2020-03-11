Avrupa Atletizm Birliği, Atmalar Kupasını erteledi
Avrupa Atletizm Birliği (EA), 21-22 Mart'ta Portekiz'de yapılması planlanan Avrupa Atmalar Kupası'nı erteledi.
11.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:40
Avrupa Atletizm Birliği (EA), 21-22 Mart'ta Portekiz 'de yapılması planlanan Avrupa Atmalar Kupası'nı erteledi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği, Portekiz'in Leiria kentinde yapılması planlanan Avrupa Atmalar Kupası'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Şampiyonayla ilgili yeni tarih, EA'nın 24-25 Mart'ta Lozan'da yapacağı toplantıda belirlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği, Portekiz'in Leiria kentinde yapılması planlanan Avrupa Atmalar Kupası'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Şampiyonayla ilgili yeni tarih, EA'nın 24-25 Mart'ta Lozan'da yapacağı toplantıda belirlenecek.
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Kaynak: AA
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