Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Avrupa Badminton Şampiyonası iptal edildi - Haberler

Avrupa Badminton Şampiyonası iptal edildi

Ukrayna'da 21-26 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan Avrupa Badminton Şampiyonası, korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.

20.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:10
Avrupa Badminton Şampiyonası iptal edildi
Ukrayna 'da 21-26 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan Avrupa Badminton Şampiyonası, korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Korona virüs salgınından dolayı spor organizasyonlarında düzenlemeler devam ediyor. Son olarak Avrupa Badminton Şampiyonası'nın iptal olduğu duyuruldu. Türkiye Badminton Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020 yılının son Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası niteliğinde olan 21-26 Nisan'da Ukrayna'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonsı iptal edilmiştir. Badminton camiamıza duyurulur" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Ukrayna, Avrupa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

Panathinaikos, Rick Pitino ile yollarını ayırdı - Haber Tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı - Haber Fındık üreticileri zirai dona karşı uyarıldı - Haber Tarihi eserler ele geçirildi - Haber Bakan Kurum: Su hizmetleri kesintiye uğratılmayacak - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber
Loading