30 Kasım 2018, 17:46
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Avrupa Birliği'ne Yasa Dışı Yollardan Girmek İçin Yeni Bir Göç Rotası mı Ortaya Çıkıyor?

Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki sınır Avrupa Birliği'ne girmek isteyen kaçak göçmenlerin son giriş kapılarından biri niteliğinde.

Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki sınır Avrupa Birliği'ne girmek isteyen kaçak göçmenlerin son giriş kapılarından biri niteliğinde. Her gün onlarca göçmen Bosna-Hersek'in kuzey batısındaki ormanlık bölgede dağ patikasından Hırvatistan'a yani Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/11/30/avr... Hırvatistan,Bosna - Hersek,Avrupa Birliği
30 Kasım 2018 Cuma 17:46