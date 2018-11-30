Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki sınır Avrupa Birliği'ne girmek isteyen kaçak göçmenlerin son giriş kapılarından biri niteliğinde. Her gün onlarca göçmen Bosna-Hersek'in kuzey batısındaki ormanlık bölgede dağ patikasından Hırvatistan'a yani Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=sMT4qzF8pSZwPUdSo5wUbM94Mfl8MTU0MzY3NTUzM0AxNTQzNTg5MTMz&event=video_description&v=WwSVBL_pf3U&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F30%2Favrupa-birligi-ne-yasa-disi-yollardan-girmek-icin-yeni-bir-goc-rotasi-mi-ortaya-cikiyor' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'redir_token=sMT4qzF8pSZwPUdSo5wUbM94Mfl8MTU0MzY3NTUzM0AxNTQzNTg5MTMz&event=video_description&v=WwSVBL_pf3U&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F30%2Favrupa-birligi-ne-yasa-disi-yollardan-girmek-icin-yeni-bir-goc-rotasi-mi-ortaya-cikiyor' data-sessionlink='itct=CCwQ6TgYACITCJ6M-M-t_N4CFUtp4Aoda6IE5Cj4HUj1_qX_y6Clgls' data-target-new-window='True' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/11/30/avr...</a>