Avrupa Birliği Brexit'i Ocak sonuna erteledi

İngiltere Başbakanı Johnson'ın erteleme talebini değerlendiren AB, Brexit'i Ocak sonuna erteledi. Johnson'ın ülkede 12 Aralık'ta erken seçimlere gidilmesine ilişkin önergesi ise bugün parlamentonun onayına sunulacak.Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülke, İngiltere'nin AB'den çıkışı olan Brexit'in Ocak ayının sonuna ertelenmesi konusunda uzlaşmaya vardı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27 AB üyesi Birleşik Krallık'ın Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesi talebini kabul etti" dedi. Tusk, kararın yazılı olarak üyelere bildirilmesinin ardından uygulamaya konulacağını ifade etti.



AB'ye üye ülkelerin diplomatlarının Pazartesi günü Brüksel'de yaptığı toplantıda alınan kararın esnek bir şekilde uygulanması öngörülüyor. Buna göre, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda ülkenin AB'den ayrılmasına ilişkin şartları içeren anlaşmanın daha önce kabul edilmesi halinde, Brexit'in daha önce gerçekleşmesi mümkün olabilecek. Bunun yanı sıra Brexit anlaşmasının bir kez daha müzarekere edilmesine ise onay verilmeyecek.



Daha önce de ertelenen Brexit ile Birleşik Krallık'ın 31 Ekim Perşembe günü geceyarısından sonra AB'den ayrılması planlanıyordu. Başbakan Boris Johnson, 31 Ekim'de AB'den ayrılma konusunda ısrar etmesine rağmen parlamentonun baskısı sonucu Brexit'in üç ay ertelenmesi talebi ile Brüksel'e başvuruda bulunmuştu. Üzerinde değişiklikler yapılmış Brexit anlaşmasının hızlandırılmış prosedür ile onaylanmasını Avam Kamarası'nın reddetmesi üzerine Johnson'ın 31 Ekim'de AB'den ayrılma planlarının gerçekleşmesi imkansız hale gelmişti.



Bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Tusk, düzensiz Brexit'in önlenmesi için AB üyelerine tarihin ertelenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.



Johnson erken seçim istiyor



Parlamentodan istediğini alamayan Başbakan Johnson, ülkede erken seçimlerin yapılmasını talep ediyor. Johnson'ın ülkede 12 Aralık'ta erken seçimlerin yapılmasını talep eden önergesi bugün parlamentonun onayına sunulacak.



Önergenin kabul edilmesi için Avam Kamarası'nda üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn anlaşmasız Brexit seçeneğinin rafa kaldırılması koşulu ile erken seçime destek verebileceğini açıklamıştı.



Brexit daha önce de ertelenmişti



AB'den ayrılma şartlarına ilişkin Brexit anlaşmasının daha önce parlamentoda üç kere reddedilmesi üzerine 29 Mart 2019'da planlanan Brexit iki kere ertelenmişti. AB ile vardığı anlaşmayı kabul ettiremeyen eski Başbakan Theresa May istifa etmiş, görevi Boris Johnson devralmıştı. Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın düzenlenmesiyle ilgili "backstop" maddesi daha önceki Brexit anlaşmalarının reddedilmesine neden olmuştu.



Başbakan Johnson'ın Ekim ayı ortasında AB ile üzerinde uzlaştığı yeni anlaşma ise Kuzey İrlanda'nın, Britanya'nın Gümrük Birliği'nde kalmaya devam etmesini ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile sınır kontrollerinin önüne geçmek için AB'nin ortak pazar kurallarına tabi olmasını öngörüyor.





Kaynak: Deutsche Welle