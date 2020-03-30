Avrupa Birliği Covid-19 tedbirlerini onayladı: Müdahale fonuna 37 milyar euro aktarılacak
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle AB bütçesinden 37 milyar euro kaynak aktarılması ve uçuş izin kurallarının askıya alınmasını içeren acil tedbirleri onayladı
30.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:14
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 37 milyar euroluk fon kurulması ve uçuş izin kurallarının askıya alınmasını içeren acil tedbirleri onayladı.
AB Konseyi, Covid-19'a ilişkin özel tedbirler içeren düzenlemelere onay verildiğini açıkladı.
AB Konseyi, Covid-19'a ilişkin özel tedbirler içeren düzenlemelere onay verildiğini açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Avrupa Birliği, Koronavirüs, Dünya