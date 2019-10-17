Haberler » Ekonomi » Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu kuruldu

Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu kuruldu

Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum, üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ve eşgüdümü amacıyla Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) kuruldu.

17.10.2019 08:50Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu kuruldu

Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum, üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ve eşgüdümü amacıyla Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) kuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeye göre ABEK, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı başkanlığında, ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve kurumların üst düzey yöneticilerinden oluşacak.

Kurul ayrıca, AB müktesebatına uyumda öncelikli alanları ve yapılacak çalışmaları belirleme, kamu kuruluşlarının AB müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmaları yönlendirme, izleme ve değerlendirme görevlerini yürütecek.

Kurul yılda en az bir kere olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacak, sekretarya hizmetleri Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülecek. Kurul çalışmalarında gerekli görülmesi durumunda, başta müzakere fasılları olmak üzere, Türkiye - AB ilişkilerinin farklı yönlerine ilişkin çalışma grupları da oluşturabilecek.



Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:38 Naci Ağbal: "2020 yılında ulaştırmadan imalat sanayisine, sağlıktan eğitime kadar 88,5 milyar...
10:36 Kısa vadeli dış borç ağustosta 120,7 milyar dolar oldu
10:31 (Özel) Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü
10:34 Naci Ağbal: "2020 yılında sağlığa bütçeden 188,6 milyar lira, savunma ve güvenliğe 141,1 milyar...
10:27 Denizi olmayan Manisa'nın yüzü balıkçılıkla gülecek
10:30 Kısa vadeli dış borçlar yüzde 5.4 artışla 120.7 milyar dolar
10:30 "ABD Çin ile anlaşmanın ilk aşamasının Kasım'da tamamlanmasını umuyor"
17.10.2019 10:39:53