Avrupa Birliği Heyetinden Remourban'a Tam Not

07 Aralık 2018 Cuma 16:35



07 Aralık 2018 Cuma 16:35

Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) üyesi 14 ülkeden 23 ekonomi müsteşarı, ticari ataşe ve AB Türkiye Delegasyonu yetkilisi, Remourban-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi hakkında bilgiler aldı.Eskişehir Ticaret Odası (ETO) bünyesindeki AB Bilgi Merkezi'nin ev sahipliğinde, bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e gelen ve Portekiz, Hırvatistan, Romanya, Yunanistan, Fransa, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, Belçika, İngiltere, Avusturya, Bulgaristan, İrlanda, Hollanda ve Macaristan gibi ülkelerin ekonomi müsteşarları, ticari ataşeleri ve AB Türkiye Delegasyonu yetkililerinden oluşan 23 kişilik heyet, Encümen Salonu'nda Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ile bir araya geldi. Buluşmada görseller eşliğinde konuk heyete Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi hakkında bilgiler veren Savaş; projenin ortaya çıkışından itibaren geldiği tamamlanma noktasına kadar detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda ayrıca projenin teknik ekibi de konuklara kapsamlı bilgiler verdi. Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi kapsamında gerçekleştirdiği örnek çalışmalardan dolayı Tepebaşı Belediyesi'ni tebrik eden AB ekonomi müsteşarları da verdiği bilgilerden ötürü Savaş ve proje ekibine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR