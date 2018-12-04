Avrupa Birliği Konseyi Dijital Avrupa Programında Kısmi Genel Yaklaşımı Kabul Etti

04 Aralık 2018 Salı 15:28



04 Aralık 2018 Salı 15:28

Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa toplumlarının ve ekonomilerinin dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçlayan, 2021'de başlatılacak olan yeni bir finansman programı olan Dijital Avrupa finansman programı kapsamında, kilit dijital teknolojilerin geniş çaplı dağıtımını artırmayı ve bunların alımını teşvik etmeyi amaçlayan önerisine ilişkin kısmi genel yaklaşımı kabul etti.Bugün onaylanan anlaşma, Avrupa Birliği'nin 2021'den 2027'ye kadar olan dönemini kapsayan bir sonraki çok yıllık mali çerçeve (MFF) ile ilgili müzakerelerin bir parçası olarak tartışılan bütçe ile ilgili ve yatay konuları ve tartışmalı devam eden mevzuat teklifleriyle ilgili bir dizi unsuru da içermemektedir.Avusturya Ulaştırma, Yenilik ve Teknoloji Bakanı ve Konsey Başkanı Norbert Hofer, "Bu program, dijital dönüşümün faydalarının tüm vatandaşlara ve işyerlerine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olacak. Son teknoloji siber güvenlik araçları ve yapay zeka temelli yenilikler gibi önemli alanlarda yatırımı artıracak" dedi.Dijital Avrupa programı, süper hesaplama, yapay zeka, siber güvenlik, gelişmiş dijital beceriler ve dijital teknolojilerin ekonomi ve toplum genelinde geniş kullanımının sağlanması olarak beş alanda projeler için finansman sağlayacağı duyuruldu. - İstanbul