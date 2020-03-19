Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle stratejik tıbbi malzeme stoklayacak - Haberler

Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle stratejik tıbbi malzeme stoklayacak

Avrupa Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya hazırlanıyor.

19.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:28
Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle stratejik tıbbi malzeme stoklayacak
Avrupa Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya hazırlanıyor.

Yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin tıbbi malzeme stokunu acil durumlarda kullanabilecekleri ifade edildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haberler
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump’tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Haberler
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Loading