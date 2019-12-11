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Avrupa Birliği Moritanya'ya "sınır güvenliği" için deve hibe etti

Avrupa Birliği (AB), sınır güvenliğini desteklemek için Sahel ülkesi Moritanya'ya 250 deve bağışladı.

11.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:28Avrupa Birliği Moritanya'ya
Avrupa Birliği (AB), sınır güvenliğini desteklemek için Sahel ülkesi 'ya 250 deve bağışladı.
Moritanya Ajansının haberine göre, ülkenin doğudaki Mali sınırında yer alan Aşmim kasabasına ulaşan develer ülkenin develi askeri birliğinde görev yapacak.
Develer, Novakşot'taki Avrupa Birliği Misyonu Başkanı Büyükelçi Giacomo Derazo tarafından bölge valisi ve üst düzey askeri yetkililerin de katıldığı törenle Moritanya ordusuna teslim edildi.
Büyük bir deve varlığına sahip ülkede, AB'nin hibesi yerel halk tarafından hem şaşkınlık hem de tepkiyle karşılandı.
Sosyal medyada sınır güvenliği için kullanılabilecek teknolojik askeri malzemeler yerine AB'nin deve vermesi çok sayıda yoruma neden oldu.
Develer, ülke güvenliğinin sağlanması için AB tarafından ülkeye sağlanan 14,7 milyon dolarlık desteğin bir parçasını oluşturuyor.
Moritanya'nın develi birlikleri Nomad, ilk olarak Fransız sömürgesinin başlamasından birkaç yıl sonra 1912'de kurulmuştu.
birlikler, çöllerde ulaşımın zor olduğu bölgelerde güvenlik ve istihbarat görevini yürütüyor.

Avrupa Birliği, Moritanya, Develi, Güncel

Kaynak: AA

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