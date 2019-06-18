Avrupa Birliği'nde otomobil satışları sekiz ay sonra yükseldi

– Avrupa Birliği
genelinde trafiğe kaydı yapılan yeni araç sayısı Mayıs ayında 1.4 milyona ulaştı.
Avrupa otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine göre, otomobil satışları Mayıs ayında, Orta Avrupa
önderliğinde, yıllık yüzde 0.1 yükselerek, sekiz aylık düşüşe son verdi. Orta Avrupa bölgesi, otomobil satışlarına yaptığı yüzde 6.2'lik katkı ile İspanya
'da görülen yüzde 7.3 ve Birleşik Krallık
'ta görülen yüzde 4.65'lık düşüşü dengeledi.
Avrupa'da sene başından bu yana yapılan satışlar 6.7 milyon otomobille geçen yıla göre yüzde 2.1 azaldı. Otomobil satışlarında artış gösteren tek ülke Almanya
olurken, ülkenin otomobil talebi yıllık yüzde 9.1 arttı. Fransa
'da görülen talep artışı yüzde 1.2 olurken, İtalya
'da otomobil talepleri yüzde 1.2 düştü.
ACEA'nın verilerine göre Mayıs ayında otomobil üreticilerinin satış değişimleri şöyle sıralandı: Volkswagen
yüzde 24.7 vePeugeot
yüzde 4.3 artarken,
BMW yüzde 8.8,Fiat Chrysler
Automobiles yüzde 8.1,Ford
yüzde 4.4 veRenault
yüzde 3.7 düştü.
- İstanbul