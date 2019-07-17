17.07.2019 12:16
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Avrupa Birliği'nde yeni araç satışları yüzde 7.8 düştü

Avrupa Birliği

Haziran ayında Avrupa Birliği'nde yeni araba satışları yıllık bazda yüzde 7.8 azalarak 1.45 milyon adete geriledi.

– Haziran ayında Avrupa Birliği'nde yeni araba satışları yıllık bazda yüzde 7.8 azalarak 1.45 milyon adete geriledi.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA)'nın yaptığı açıklamaya göre, Avrupa genelindeki satışlara İzlanda, İsviçre ve Norveç' te yapılan satışlar eklendiğinde toplam satışlar satışlar geçen yıla göre yüzde 7.9 düşerek 1.49 milyon adete geriledi.
En büyük düşüş ise İsveç ve Avusturya'da görülürken, satışlar 2018 Haziran ayıyla kıyaslandığında sırasıyla yüzde 52 ve yüzde 14.4 düştü.
Avrupa Birliği'nde satılan yeni araç adedi yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 3.1 düşerek 8.18 milyona geriledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Avrupa Birliği, Avrupa, Norveç, Ekonomi

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