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Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

TOGG'nun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi'ne yaptığı tasarım başvuruları sonuçlanıp, otomobilin iç ve dış tasarımı tescillendi. Böylelikle otomobilin kopyalanmasının önüne geçildi.

13.04.2020 00:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:08
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili

TOGG mühendisleri ve tasarımcıları tarafından ortaya konan, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye 'ye ait, doğuştan elektrikli modüler araç platformu üzerine geliştirilmekte olan Türkiye'nin Otomobili, tasarım sürecinde önemli bir aşamayı daha tamamladı.

Otomotiv endüstrisinin bir mobilite ekosistemine dönüşümüne öncülük ederek Türkiye'nin ilk küresel mobilite markası olmak amacıyla kurulan TOGG, EUIPO'ya yaptığı tasarım başvuruları için tescil almaya hak kazandı.

Geçerlilik süresi 5 yıl olan tescil haklarıyla birlikte, TOGG araçlarının tasarımlarının üçüncü şirketler tarafından tamamen ya da kısmen kopyalanmasının önüne geçildi.

Öte yandan, TOGG'un askı sürecindeki Asya ve Amerika'daki tasarım tescil başvurularının da 2020 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

TASARIM 150 BİN SAATLİK ÇALIŞMA İLE ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin Otomobili, TOGG tasarım ve mühendislik ekiplerinin liderliğinde toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı.

Tasarım süreci kapsamında Türkiye'den ve dünyadan toplam 18 tasarım evi, TOGG'un belirlediği 6 farklı kriter ile objektif bir değerlendirmeye alındı.

TOGG Tasarım Ekibi yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru alan 3 tasarım eviyle sürece devam etme kararı aldı.

Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımını belirlemek için geniş kitlelerle otomobil satın alma davranışları araştırması gerçekleştirildi.

Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanan tasarım kılavuzu, belirlenen 3 tasarım eviyle paylaşılarak 2 boyutlu tasarım yarışması sürecine geçildi.

DÜNYADA KABUL GÖRECEK ÖZGÜN BİR TASARIM DİLİ ORTAYA KONDU

Tasarım evi yarışması 4 aşamalı olarak toplam 6 ay sürdü. Bu süreçte 100'ün üzerinde farklı tema değerlendirildi ve tüketici araştırmalarında tespit edilen beklentiler tasarım evlerine geribildirim olarak bildirildi.

Süreç tamamlandığında her tasarım evinden gelen bir dış ve bir iç tasarım çalışması geniş kitlelerle klinik çalışmalar yapılarak test edildi.

Ortaya çıkan sonuç ayrıca TOGG Tasarım Ekibi tarafından endüstrileşmeye uygunluğu konusunda değerlendirildi.

Bu aşamalardan sonra dünyanın en iyi tasarım evlerinden biri olan Pininfarina iş ortağı olarak seçildi ve 3 boyutlu tasarım aşamasına geçildi.

Türk tüketicilerinin içgörüleri doğrultusunda TOGG Tasarım Ekibi ve Pininfarina tasarım evinin ortak çalışmaları sonucunda sadece Türkiye'de değil; dünyanın farklı coğrafyalarında da beğeni ile kabul görecek özgün bir tasarım dili ortaya kondu.

Selçuklu esintileri kültür mirasıyla bağını vurguluyor

Modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlenilen Türkiye'nin Otomobili'nin; yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekan detaylarına modern bir incelikle lale figürleri işlendi.

Selçuklu dönemi esintileri, Türkiye'nin Otomobili'nin coğrafyanın kültür mirasıyla olan bağını vurguluyor.

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Asya, TOGG, Ekonomi
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