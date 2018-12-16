Avrupa Birliği Yolunda Kobi'ler" Etkinliği

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Avrupa Birliği
(AB
) Bilgi Merkezince "Avrupa Birliği Yolunda KOBİ'ler" etkinliğinde girişimcilere birçok konuda bilgi verilecek.
TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, ABİGEM ve Avrasya Üniversitesi'nin de desteğiyle 18 Aralık
2018 Salı günü saat 09.30'da TTSO hizmet binasında başlayacak etkinlikte, KOBİ'ler, girişimciler ve girişimci adaylarının hangi kurumlardan hangi destekleri alabileceği, nasıl markalaşabileceği gibi birçok konuda ilgili konuşmacılar tarafından bilgi verileceği belirtildi.
Etkinlikte Avrupa Birliği Yolunda KOBİ'ler-Destekler konulu panel düzenlenecek. Panelde TKDK, DOKA, KOSGEB, DKİB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri destekler konusunda katılımcılara bilgi sunacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, KOBİ'lerin ekonominin can damarı olduğuna dikkat çekerek, etkinlik aracılığıyla hem AB kaynaklı destekler hem de diğer kurumların KOBİ'lere yönelik destekleri konusunda bilgilendirme yapılacağını, ulusal ve uluslararası pazarlarda yer edinebilmek için olmazsa olmaz bir olgu olan markalaşma konusunda eğitim verileceğini belirtti.
Karbuz, etkinliğin ücretsiz ve tüm vatandaşların katılımına açık olduğunu da kaydetti.
Trabzon,Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası,Avrupa Birliği
16 Aralık 2018 Pazar 14:26